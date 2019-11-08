Анкара, , 09:15 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште, заявил: «В рамках борьбы с терроризмом превыше всего то, что нам предстоит сделать впоследствии. Сегодня тот, кого называют «Мазлум Кобани», ничем не отличается от (ликвидированного главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра) аль-Багдади».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Каким бы важным террористом ни был аль-Багдади, Мазлум Кобани важен настолько же. Он тоже возглавляет группировку, пролившую кровь сотен людей. Здесь мы не говорим, что, мол, тот террорист, с которым мы договаривались, хороший, а тот, с которым нет, — плохой».

Турецкий лидер добавил: «Таким же образом во время президентства Барака Обамы был устранен Усама бен Ладен. Это означает, что терроризму нельзя положить конец, ликвидировав подобных его лидеров. А раз так, то большое значение имеет наше взаимодействие».