Киев, 7 ноября 2019, 23:14 — REGNUM Настанет день, когда по Киеву перестанут разгуливать фашисты, написал украинский шоумен Андрей Молочный в Instagram.
Публикация посвящена годовщине со дня освобождения Киева от нацистов (6 ноября 1943 г.). Толпы фашистов на улицах Киева, отметил он, это не сон — «это боль, это рваная рана на сердце».
https://www.instagram.com/p/B4gwU1fHlQF/
Напомним, Киев был освобождён от нацистов 6 ноября 1943 г. войсками 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции.
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