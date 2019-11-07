Киев, , 23:14 — REGNUM Настанет день, когда по Киеву перестанут разгуливать фашисты, написал украинский шоумен Андрей Молочный в Instagram.

Украинцы приветствуют советских солдат-освободителей, ноябрь 1943

Публикация посвящена годовщине со дня освобождения Киева от нацистов (6 ноября 1943 г.). Толпы фашистов на улицах Киева, отметил он, это не сон — «это боль, это рваная рана на сердце».

Молочный «Но есть надежда, есть надежда, что, как и семьдесят шесть лет назад, Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас, гады, не получится».

https://www.instagram.com/p/B4gwU1fHlQF/

Напомним, Киев был освобождён от нацистов 6 ноября 1943 г. войсками 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции.

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