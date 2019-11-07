Анкара, , 23:05 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште заявил: «Солидарность Венгрии с нашей борьбой с терроризмом показала, на какой прочный фундамент опирается наше стратегическое партнёрство. Как уже говорил уважаемый премьер-министр, мы являемся союзниками по НАТО».

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Что это значит, то есть мы в то же время партнёры стратегические. Возможно ли такое, что один из стратегических партнёров будет заодно с террористической группировкой? Однако, к сожалению, некоторые наши стратегические партнёры, как ни прискорбно, проводили с террористическими главарями переговоры и консультации».

Турецкий лидер добавил: «Это нас самым серьезным образом расстроило. Поэтому что, если мы ведём борьбу с международным терроризмом, то переговоры членов НАТО с террористами совершенно непростительны».