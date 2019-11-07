Санкт-Петербург, , 22:54 — REGNUM Задержанных вечером 7 ноября в Петербурге участников акции коммунистов «Цветы «Авроре» отпустили из 18 отдела полиции Петроградского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член горкома КПРФ Андрей Язов.

Телефонный звонок Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В общей сложности до отдела в автозаках довезли 10 человек, включая лидера фракции КПРФ в городском парламенте Ольгу Ходунову. Ее тоже освободили.

Протоколы на задержанных не составили, хотя во время задержаний росгвардейцы заявляли, что люди, мирно шествующие по тротуарам к легендарному крейсеру, чтобы возложить цветы в годовщину Октябрьской революции, якобы участвуют в несогласованной акции.

Когда Ходунова попыталась вмешаться и выяснить, за что в автозаках оказались петербуржцы, ей сообщили, что вменят противодействие полиции, а затем взяли под руки и поместили в автозак.

«Сейчас всех отпустили — вмешался председатель КПРФ [Геннадий Зюганов], позвонил руководству и прокуратуры, и полиции», — сказал Язов.

Горком КПРФ собирается выяснить подробности задержания у всех, кого увезли в полицию, а затем будет решаться вопрос о возможной подаче судебного иска на действия правоохранителей.

«Юрслужба наша подключится к этому, естественно. Уточним информацию у всех задержанных и будем делать определенные выводы — подавать, может быть, в суд и как иначе реагировать на эту ситуацию», — сказал Язов.

Напомним, коммунисты хотели пройти от станции метро «Горьковская» к «Авроре», чтобы возложить красные гвоздики у корабля революции. Затем должна была состояться встреча избирателей с депутатами от КПРФ.

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