Копенгаген, , 23:03 — REGNUM Председатель датской партии «Либеральный Альянс» Алекс Ванопслаг считает, что новая партия Fremad («Вперед»), созданная бывшими либералами, в плане ценностей очень напоминает партию «Радикалов».

«Я желаю им успехов при создании новой политической силы и надеюсь, что наши партии смогут сотрудничать в тех вопросах повестки дня, по которым наши позиции совпадают. Однако между нами существуют и различия: мы не разделяем ту политику, которая партия Fremad собирается проводить в отношении ценностей. Она больше походит на «Радикалов» в этом плане», — заявил глава «Либерального Альянса». Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Алекс Ванопслаг отметил, что его партия выступает за жесткую миграционную политику и за сокращение сотрудничества с ЕС. В Fremad же предлагают покончить с «несправедливой символической политикой» в отношении мигрантов и беженцев и отменить правовую и военную оговорки, благодаря которым Дания присоединилась к ЕС.