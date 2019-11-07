Копенгаген, , 23:04 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего визита на Фарерские острова заявила о готовности рассмотреть возможность расширения роли Фарер в датской внешней политике.

Фарерские острова. Дания Vincent van Zeijst

«Я могу понять, что фарерцы стремятся получать больше информации о проводимой нами внешней политики в тех вопросах, в которых они заинтересованы; что они хотят иметь больше пространства для маневра», — отметила глава датского правительства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Помимо этого, во время встречи Метты Фредериксен и главы самоуправления Фарер Бардура, а Стейга Нильсена также обсуждался вопрос предоставления жителям островов личного идентификационного номера (cpr-nummer), который имеется у всех датчан. Такой номер дается всем датским гражданам с 1968 года.