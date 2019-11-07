Берлин, , 22:21 — REGNUM Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас «не разделяет мнение» президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО. Об этом он заявил 7 ноября на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео в Берлине.

Германский министр признал наличие проблем в НАТО, требующих решения, однако подчеркнул, что альянс «гарантирует соблюдение интересов» европейских стран в сфере базопасности.

«Мы всё чаще оказываемся перед всё более серьёзными глобальными вызовами, и НАТО — это объединение, в котором мы сотрудничаем в области безопасности в международном масштабе», — сказал Маас, призвав союзников «вместе обеспечить сплочённость альянса».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также раскритиковала слова Эммануэля Макрона, назвав их «достаточно резкими», и подчеркнула, что позиция французского лидера «не соответствует её точке зрения».

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