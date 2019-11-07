Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Режим прекращения огня на севере Сирийской Арабской Республики «в целом» соблюдается, хотя, конечно, имеют место «относительно мелкие» столкновения. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил журналистам представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США контр-адмирал Уильям Бёрн.

По словам контр-адмирала Бёрна, в целом режим прекращения огня на севере Сирии держится.

«Там были стычки, относительно мелкие стычки, но, судя по всему, все стороны прислушиваются к правилам», — сказал Бёрн.

Он добавил, что большая часть американских сил был выведена из района населенного пункта Кобани на севере Сирии.