Москва, , 22:06 — REGNUM Московская конференция по нераспространению открылась в МИД РФ 7 ноября, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

Конференция, которая проводится в четвёртый раз, продлится ещё два дня. На неё из 40 стран приехали порядка трёхсот специалистов.

«Этот форум убедительно подтвердил свою востребованность в качестве площадки для углублённого обмена мнениями по таким ключевым аспектам глобальной безопасности, как нераспространение оружия массового уничтожения и контроль над вооружениями», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, организатором мероприятия является Центр энергетики и безопасности, а его директор Антон Хлопков — председатель конференции. Московские конференции по нераспространению проводятся с 2010 года.

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