Иерусалим, , 22:00 — REGNUM В Израиле в срочном порядке возводятся авиационные ангары, предназначенные, по всей видимости, для размещения новейших всепогодных истребителей пятого поколения F-35i («Адир»). Об этом пишет издание Israel Defense, специализирующееся на военной тематике.

По данным издания, за строительство отвечает министерство обороны США. Общая площадь возводимых ангаров — 252 тыс. квадратных метров.

При этом все работы по строительству осуществляют сотрудники Инженерного корпуса армии США (NAU).

Израильские официальные лица эту информацию никак не комментируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команлующий ВВС Израиля генерал-майор Амикан Норкин заявил, что израильская авиация стала первой в мире, которая применила истребители F-35 в реальных боевых условиях. Эти новейшие самолеты были использованы для нанесения удара по целям на Ближнем Востоке.