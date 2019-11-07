Нью-Йорк, США, , 21:55 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН в 28-й раз проголосовала в поддержку резолюции, осуждающей экономическую блокаду Кубы со стороны США, сообщили 7 ноября в пресс-службе МИД РФ.

Подавляющее большинство стран (187) проголосовали в поддержку резолюции. Кроме Соединённых Штатов, «против» были Бразилия и Израиль. Воздержались Украина и Колумбия.

«В дискуссии приняли участие большинство государств-членов с индивидуальными или групповыми заявлениями, осудившие длящееся 57 лет удушающее политическое, экономическое и финансовое эмбарго США против Кубы и призвавшие к его немедленной отмене», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября китайский МИД выступил с заявлением о необходимости немедленного снятия американцами экономической блокады с Кубы.

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