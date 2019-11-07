Минск, 7 ноября 2019, 21:53 — REGNUM Завершено формирование верхней палаты Национального собрания: Совет Республики пополнился 56 членами. Ещё 8 членов назначит Александр Лукашенко — такое право президента закреплено в конституции.
Центризбирком Белоруссии подведёт точные итоги формирования верхней палаты Нацсобрания 12 ноября. Голосование за претендентов на 110 мандатов членов нижней палаты состоится 17 ноября. Таким образом, к концу месяца белорусский лидер закроет вопрос по парламенту.
Напомним, что президентская кампания фактически стартовала в 2018 году. Тогда представители прозападной оппозиции объявили о своих президентских амбициях. Нынешний лидер, бессменно правящий с 1994 года, чётко заявил о своём намерении править дальше в начале нынешнего года.
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