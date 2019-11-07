История вопроса

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С декабря 1999 года Белоруссия вместе с Россией входит в Союзное государство. Идея вхождения в состав России обсуждается постоянно, но выраженной динамики в последние годы не имеет.



Одновременно с этим руководство Белоруссии пытается выстраивать отношения с странами Запада. В последние годы в стране растет присутствие Китая.



Действия властей Белоруссии на внешнеполитической арене подвергаются критике. Ряд экспертов утверждают, что страна злоупотребляет реализацией многовекторной политики и в попытке усидеть на нескольких стульях сразу однажды может потерпеть крах.

