Кампала, , 22:25 — REGNUM Спикер парламента Уганды Ребекка Кадага выразила сомнение касательно многопартийности страны, приведя в пример случаи нападений, притеснений и арестов оппозиционеров.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, спикер заявила об этом после инцидента применения силы полицией Уганды с целью ареста Киззы Бесидже, оппозиционного политика партии «Форум за демократические перемены» (FDC), и его сторонников.

Депутаты от всех партий ведут дискуссии касательно преследования оппозиционеров угандийскими властями.

Как утверждается, во многих африканских странах оппозиционные партии рассматриваются правящими властями в качестве противников.

Некоторых оппозиционных политиков и их сторонников арестовывают по различным обвинениям, большинство из них было осуждено за подрыв национальной безопасности.