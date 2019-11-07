Москва, , 21:33 — REGNUM Урологическая экспертиза назначена члену Либертарианской партии России Михаилу Светову, передаёт 7 ноября «Эхо Москвы».

Отмечается, что сторона защиты разъяснила цель экспертизы — установить, «способен ли Светов к половому сношению? Если нет, в силу каких причин?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Светова в квартире 6 ноября прошёл обыск. Его адвокат Михаил Бирюков сказал, что Светов проходит свидетелем по уголовному делу, возбуждённому по статьям о развратных действиях и о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

Сам Светов утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

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