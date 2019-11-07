Киев, , 21:33 — REGNUM На встрече президентов в «нормандском формате» стороны должны решить, какой будет дальше план действий по урегулированию в Донбассе.

Об этом он заявил в видео-блоге, обнародованном вечером 7 ноября.

«В каких городах или селах дальше будет разведение войск, каким будет формат нового обмена, какие сроки, какой формат выборов на Донбассе будет… Все эти вопросы надо проговаривать на нормандской встрече, а потом приходить к обществу и говорить — вот у нас есть такие варианты решений», — сказал Зеленский, пообещав, что в этом вопросе от украинского общества у него не будет «никаких тайн».

Он подчеркнул, что «нормандский формат» урегулирования конфликта в Донбассе направлен на то, чтобы обновить диалог, который может приблизить Украину «к прекращению войны, возвращению наших территорий и возвращению пленных».

Зеленский сказал, что там, где уже состоялось разведение сил — «там огня нет, вот такая статистика».

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва очень внимательно отслеживает ситуацию в Донбассе и что позиция президента РФ Владимира Путина по «нормандскому формату» «неизменна, последовательна и предельно понятна».

«Россия и президент Путин выступает за продолжение работы в «нормандском формате», хочет как можно скорее провести саммит в «нормандском формате». Вместе с тем, считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности», — сказал Песков, добавив, что на сегодняшний день преждевременно говорить и слишком много вопросов остается на повестке дня.