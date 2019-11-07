Приштина, , 21:17 — REGNUM На досрочных парламентских выборах в Косово победило крайне правое движение «Самоопределение». Результаты выборов были объявлены сегодня, 7 ноября, Центральной избирательной комиссией Косова.

Выборы прошли 6 октября. Однако ЦИК пришлось пересчитывать бюллетени с 800 участков и перепроверять голоса, полученные по почте.

В итоге, «Самоопределение» получило 26,15% голосов и, соответственно 32 мандата из 120. Демократический союз Косово (ДСК) получил 24,45% и 29 мандатов.

Демократическая партия Косово (ДПК), которую контролируют Хашим Тачи и Кади Весели получила 21,16% голосов и, соотвественно, 25 мандатов. Альянс за будущее Косово, контролируемый Рамушем Харадинаем получил 11,47% голосов и 14 мандатов.