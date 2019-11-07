Пекин, , 21:16 — REGNUM С визитом в Китае находится спикер Палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек. Встречу с ним провёл председатель Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу, сообщает 7 ноября Синьхуа.

Глава китайского парламента отметил традиционные дружественные связи, взаимное доверие и выгоду двух стран, а также расширение возможностей для двусторонних отношений, предоставляемых открытием Китая внешнему миру. Речь шла о выведении стратегического партнёрства на новый уровень, в частности, о развитии двустороннего сотрудничества.

Вондрачек подтвердил готовность его страны к расширению практического сотрудничества и заверил своего собеседника в сохранении приверженности его страны принципу одного Китая.