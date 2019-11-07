Копенгаген, , 21:57 — REGNUM Бывшие члены датской партии «Либеральный Альянс» Кристина Эгелунд и Симон Эмиль Аммитцбёлль-Билле объявили о создании новой партии под названием Fremad («Вперед»). В сообщении СМИ политики объяснили свой шаг тем, что Дании нужна новая гражданская политическая сила.

«Мы пришли к выводу, что Дании не хватает центристской партии либерального толка, и именно её мы создаем», — отметил Аммитцбёлль-Билле. По заявлению основателей, партия будет концентрироваться на вопросах прав человека, проведении «правильной», с точки зрения либералов, миграционной политики, амбициозных планах в вопросе климата и продвижении положительного образа ЕС. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Объявление о формировании новой партии было сделано спустя три недели после выхода двух политиков из «Либерального Альянса». Пост председателя займет Аммитцбёлль-Билле, и, согласно датским СМИ, уже в настоящее время очевидно, что новая политическая сила будет поддерживать «Венстре».