Москва, , 21:13 — REGNUM Россия будет и дальше продолжать сотрудничество с Кубой, а также оказывать содействие в развитии этой страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством.

«Россия будет неизменно проявлять солидарность с братским народом Кубы в преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона, продолжая широкое экономическое и гуманитарное сотрудничество и оказание содействия в развитии Острова свободы», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее Генассамблея ООН в 28-й раз проголосовала в поддержку резолюции «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы».

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