Копенгаген, , 21:54 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен находится с государственным визитом на Фарерских островах. 7 ноября глава датского правительства и глава самоуправления Фарер Бардур, а Стейг Нильсен провели пресс-конференцию в Тинганесе.

В ходе своего визита Метте Фредериксен встретилась со своим коллегой Стейгом Нильсеном в городе Вестманна, где лидеры обсудили вопросы использования энергии ветра и воды, а также посетили местную гимназию. Также планируется посетить фарерский парламент и судостроительную верфь MEST в Торсхавне. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В преддверии визита датский премьер-министр заявила: «Я жду свой первый визит на Фарерские острова. Мы планируем обсудить наше желание укрепить сотрудничество между правительством Дании и самоуправлением на Фарерах. Я хорошо понимаю стремление Фарер получить большую роль в ведении внешней политики».