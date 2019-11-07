Копенгаген, , 21:29 — REGNUM Прибывший в Могадишо министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод отказался покинуть территорию аэропорта из-за опасной обстановки в стране. Из-за многочисленных угроз, данный визит должен был проходить в тайне.

Глава датского внешнеполитического ведомства в настоящее время находится в своем первом африканском турне, в рамках которого министр планирует посетить Кению, Танзанию и Сомали. Целью этой поездки является пересмотр датской внешней политики на африканском континенте. Речь идет прежде всего о решении проблемы миграции через Средиземное море, о развитии торговли, а также о борьбе с терроризмом. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Изначально премьер-министр Сомали Хассан Али Хайре предложил датскому министру провести переговоры на территории своей резиденции, однако даже маршрут от аэропорта до назначенного места оказался слишком рискованным, поэтому встреча прошла в самом аэропорту Могадишо. Опасения были вызваны деятельностью террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).