Киев, , 21:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так увлекся изучением украинского языка, что уже забывает русский.

Желание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил в видеоблоге, обнародованном вечером 7 ноября.

Зеленский, который является уроженцем абсолютно русскоговорящего города Кривой Рог в Днепропетровской области, заявил, что уровень владения им украинским языком растет, но он хочет говорить еще лучше.

«Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами… Может и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь его знать. Практика, больше говорить, лучше — с умными людьми», — отметил президент.

Он рассказал, что недавно общался с человеком на русском языке и при этом иногда забывал слова.

«Называю слово и говорю: «Как это по-русски?» — сказал Зеленский.

Ранее жена Владимира Зеленского в одном из интервью рассказывала, как семья президента учит украинский язык.

«Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо, а в последнее время он постоянно в стрессе… Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость», — пояснила Зеленская.