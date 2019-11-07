Пекин, , 21:02 — REGNUM Диалог по поддержанию мира прошёл в Совете Безопасности ООН с участием представителей полицейских сил по поддержанию мира. В своём выступлении постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь выдвинул три основных предложения Пекина по улучшению работы миротворческих сил, сообщает 7 ноября Синьхуа.

Первое из предложений китайского дипломата касается необходимости чётко придерживаться общепринятых принципов международного миротворчества. Второе связано с наращиванием возможностей полицейских и повышением эффективности их работы. Третье предложение требует уделить повышенное внимание обеспечению безопасности миротворцев.

С начала 2000 года Китай направил в миротворческую полицию ООН более 2,6 тыс. военнослужащих и, по словам постпреда, намерен дальше поддерживать усилия по программе миротворчества в рамках Целевого фонда мира и развития Китай-ООН.