Копенгаген, , 21:14 — REGNUM Дания планирует открыть постоянное представительство в Сомали и выделить несколько сотен миллионов долларов для улучшения условий жизни в африканской стране. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считает, что эти средства выделены не напрасно.

«Я могу отметить, что жители Сомали действительно преобразовывают свою страну благодаря тем проектам, с которыми мы им помогаем, и у них есть большой потенциал. Нужно лишь его реализовать», — заявил глава датского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Сомали стала одной из самых обсуждаемых в датских дебатах африканской страной, в том числе из-за желания некоторых политиков выслать сомалийцев из Дании. Йеппе Кофод отказался комментировать возможность экстрадиции некоторых граждан Сомали.