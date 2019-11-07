Пхеньян, , 21:25 — REGNUM Северная Корея не может платить взносы в ООН из-за санкций США. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад международной организации.

Главным препятствием Пхеньян считает блокировку банковских переводов и отключение КНДР от системы SWIFT из-за санкций со стороны США. Активы главного северкорейского банка международных расчетов Foreign Trade Bank были заморожены ещё в 2017 году после череды ракетных испытаний. В МИД КНДР призвали Вашингтон к отмене санкций.

В самой ООН обратили внимание на наличие у КНДР счета в финансовой системе организации, с которого могут осуществляться платежи, и расценили заявление Пхеньяна как оправдание для снятия международных ограничений под благовидным предлогом.