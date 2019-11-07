Каракас, , 21:24 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил историческую роль Великой Октябрьской социалистической революции в день её 102-летия. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Восстание Цитата из к/ф «Октябрь». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1927. СССР

На своей странице в Twitter политик написал, что «мы подпитываемся этой могущественной силой [русской революции], чтобы создать нашу собственную социалистическую модель развития».

Мадуро подчеркнул, что октябрь 1917 года открыл новую главу в истории человечества и явил собой радикализацию Февральской революции.