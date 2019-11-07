Архангельск, , 20:48 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов представил сегодня нового министра строительства и архитектуры Архангельской области. Им стал Денис Гладышев, возглавлявший региональную инспекцию государственного строительного надзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительств.

Известно, что в 2005 году Гладышев окончил Архангельский государственный технический университет, получив диплом инженера по направлению «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в том же году в качестве специалиста котласского филиала Дирекции областного заказчика-застройщика. В 2013 году Денис Гладышев был назначен на должность заместителя руководителя филиала Главного управления капитального строительства, также расположенного в Котласе.

До 2017 года занимал различные руководящие должности в структуре ГКУ АО «ГУКС». В марте 2018 года стал руководителем инспекции государственного строительного надзора Архангельской области.

Напомним, ранее эту должность занимал Михаил Яковлев. В октябре он перешел на работу в Плесецкое дорожное управление.

Добавим, что сфера строительства в Архангельской области демонстрирует снижение по ряду показателей. По данным Архстата, на территории региона за 9 месяцев текущего года построено 2638 квартир общей площадью 190,4 тыс. кв. метров, что составляет 87,5% к уровню соответствующего периода 2018 года. Общий объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» выполнен в области на сумму 33 050,0 млн рублей, или 56,4% к аналогичному уровню предыдущего года.