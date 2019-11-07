Сеул, , 21:55 — REGNUM Северная Корея не обладает достаточно развитыми технологиями, чтобы успешно производить запуск межконтинентальных баллистических ракет с мобильных комплексов. Такое мнение высказал советник президента Республики Корея по национальной безопасности Чон Ый Ён, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Чон Ый Ён полагает, что при запуске ракет с передвижных комплексов на данном этапе не может быть достигнута достаточная точность; кроме того, не достигнута требуемая надежность запуска. Однако точку зрения Чон Ый Ёна не разделяют в парламенте, где ему уже напомнили о ранее данной им самим противоположной оценке: в октябре советник заявил о серьезной опасности северокорейских мобильных ракетных комплексов.

На данный момент на вооружении КНДР стоят «Хвасон-14» и «Хвасон-15», которые были трижды успешно испытаны ещё в 2017 году. МБР обладают дальностью в 10 000 и 12 000 километров соответственно, что позволяет им наносить внезапные удары по континентальной территории США.