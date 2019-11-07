Москва, , 20:07 — REGNUM Глава «Справедливой России» и депутат Госдумы Сергей Миронов просит генпрокурора Юрия Чайку провести проверку после заявлений мэра свердловского города Краснотурьинска Александра Устинова о том, что после довыборов в нижнюю палату российского парламента муниципалитет недополучил из бюджета 300 млн рублей. Об этом он написал в соцсети Facebook.

По словам Устинова, город мог получить из облбюджета 368 млн рублей. Но получит лишь 68 млн. Причиной якобы стало то, что на выборах в сентябре кандидат в депутаты Госдумы Антон Шипулин набрал голосов меньше, чем во многих других территориях Серовского одномандатного избирательного округа.

Также Миронов обратил внимание на слова Устинова о том, что скоро выборы депутатов областного Заксобрания, и на призыв поддерживать ради финансового благополучия кандидатов от «Единой России». Отметим, выборы пройдут в 2021 году.

«В связи с этими скандальными заявлениями я прошу Генпрокуратуру проверить деятельность главы Краснотурьинска на соответствие закону о муниципальной службе. Также я прошу дать оценку тому порядку распределения бюджетных средств, о котором рассказал мэр. Когда финансирование муниципалитета зависит от результатов выборов и поддержки населением партии власти», — написал Сергей Миронов.

Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», скандальное заявление Устинова прозвучало 29 октября на встрече с профсоюзными лидерами. Якобы теперь ряд проектов придётся заморозить.

Отметим, Александр Устинов возглавляет местное отделение «Единой России». Также добавим, что его товарищи по партии негативно отозвались о высказываниях своего однопартийца.