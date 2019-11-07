Киев, , 19:58 — REGNUM МИД Украины направил российской стороне дежурную ноту протеста в связи с отправкой Москвой очередной партии гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По мнению Киева, гуманитарная помощь была доставлена Россией «с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений и законодательства Украины», а также «ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, которые среди прочего предусматривают их сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста».

В связи с этим украинская сторона призвала Россию «прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета» Украины.

Напомним, в ночь на 7 ноября МЧС России направило очередной, 90-й по счёту, гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Согласно сообщению ведомства, грузовики доставили порядка 600 тонн гуманитарных грузов для жителей Донбасса, в составе которых — детские продовольственные наборы.

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