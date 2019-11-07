Курган, , 19:48 — REGNUM Правительство Курганской области подписало соглашение о сотрудничестве с акиматом Павлодарской области Казахстана. Губернатор Зауралья Вадим Шумков 7 ноября принял участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Курганской области.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и аким Павлодарской области Булат Бакауов Фото с сайта kremlin.ru

Подписанный документ содержит условия сотрудничества между Курганской областью и акиматом Павлодарской области Казахстана в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах. Его скрепили подписями Вадим Шумков и аким Павлодарской области Булат Бакауов.

Отметим, что Курганская область граничит с Казахстаном. И регионы давно и активно взаимодействуют. К примеру, налажены хорошие связи между фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» и АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар».

"Соглашение между правительством Курганской области и акиматом Павлодарской области открывает возможности для более тесного сотрудничества предприятий и бизнеса, роста товарооборота», — отметил Вадим Шумков.

Напомним, 7 ноября в Омске главы двух государств — президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — вместе с руководителями министерств и ведомств, главами регионов, предпринимателями обеих стран обсудили актуальные вопросы приграничного сотрудничества. В Омск приехали более 1600 представителей из 24 российских субъектов Российской Федерации и 10 казахстанских областей.