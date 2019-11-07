Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс без раздумий поддержал бы применение 25-й поправки к Конституции США для отстранения от должности президента Дональда Трампа. Об этом говорится в выходящей на днях в США книге анонимного автора скандальной прошлогодней колонки в The New York Times «Я часть сопротивления внутри Администрации Трампа».

Отрывки из книги «Предупреждение», которая должна выйти 19 ноября, приводит The Huffington Post со ссылкой на анонимный источник.

25-я поправка к Конституции США предполагает досрочное прекращении полномочий президента по решению кабинета министров на основании его неспособности выполнять свои обязанности. Вице-президент при этом становится исполняющим обязанности главы государства до следующих выборов.

Как следует из книги, возможность применения данной поправки обсуждалась в вашингтонской администрации вскоре после того, как Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР без каких-либо консультаций с Конгрессом, что привело к назначению специального прокурора Роберта Мюллера и началу расследования «вмешательства» России в выборы 2016 года, а также возможного препятствования расследованию со стороны администрации Трампа.

«В книге говорится, что поведение Трампа в то время было настолько неустойчивым, что вызвало внутренние дискуссии о 25-й поправке», — пишет издание.

Отмечается, что соответствующий документ должно было подписать большинство членов кабинета, затем он был бы доставлен на подпись Майку Пенс и направлен в Конгресс.

«Высокопоставленные чиновники не сомневались в том, что Пенс поддержит призыв к 25-й поправке, если большинство кабинета министров согласится с ней. Хотя эти дискуссии так и не были формализованы, идея о том, что вице-президент может согласиться с планом отставки президента, поддержанным кабинетом министров, наверняка вызвала гнев Трампа, который нетерпим к инакомыслию или намекам на нелояльность», — отмечается в материале.

Напомним, ранее на неделе стало известно, что министерство юстиции США потребовало данные об анонимном авторе, готовящем обличающую книгу о Дональде Трампе, поскольку он был заявлен как высокопоставленный чиновник Белого дома. Помощник генерального прокурора Джозеф Хант направил соответствующий запрос издателю Hachette Book Group, указав, что публикация книги может нарушить юридические обязательства предполагаемого должностного лица в рамках соглашений о неразглашении данных.

Издатели ранее анонсировали готовящуюся к публикации книгу как «беспрецедентный закулисный портрет президентства Трампа».