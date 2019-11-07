Астрахань, , 19:43 — REGNUM В Астрахани бывшему сотруднику администрации Советского района суд вынес приговор за халатность. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Мужчина занимал пост начальника отдела по работе с населением районной администрации, а затем и заместителя главы администрации.

С июня 2013 года по июль 2019 года он не включил в программу «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019−2024 годы» многоквартирный дом на улице Ахшарумова. Здание было возведено до 1917 года, состояние дома — аварийное, и при этом в нём жила семья из трёх человек. Ресурсы для включения этого дома в программу у администрации были, о чём он знал в силу служебного положения.

Советский районный суд признал экс-чиновника виновным по статье «Халатность» и оштрафовал на 100 тысяч рублей.