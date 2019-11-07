Приштина, , 20:46 — REGNUM 7 ноября экс-спикер парламента (кувенда) Косово и одновременно глава демократической партии Косово (ПДК) Кадри Весели был приглашен в Гаагу для дачи показаний в Специальном трибунале по Косово 4 декабря.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, комментируя данное приглашение, Весели подчеркнул, что гордится теми годами своей жизни, которые он провел в УЧК (Освободительная армия Косово).

«Всю жизнь я работал на благо Косово и делал это на абсолютно добровольной основе и из высоких побуждений. Я начал ребенком, в качестве ученика начальной школы в Митровице, на демонстрациях в апреле 1981 года в качестве участника, а затем в большинстве из них в качестве организатора и участника. С середины 80-х годов я на идеалистических началах вступил в патриотические антиюгославские организации для противостояния рабству и для того, чтобы трудиться на дело свободы. Моё благословение, что я был среди идеологов и основателей армии освобождения Косово и её бойцом до самого освобождения страны».

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