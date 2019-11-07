Нефтеюганск, Югра, 7 ноября 2019, 19:28 — REGNUM В югорском Нефтеюганске 7 ноября прошёл пикет и общее собрание городской организации в честь 102-й годовщины Великой Октябрьской революции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении КПРФ по ХМАО.
Коммунисты Югры сделали акцент на том, что грядущий 2020 год — это год 150-летия со дня рождения основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина. И это год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.