Нефтеюганск, Югра, , 19:28 — REGNUM В югорском Нефтеюганске 7 ноября прошёл пикет и общее собрание городской организации в честь 102-й годовщины Великой Октябрьской революции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении КПРФ по ХМАО.

7 ноября в городе Нефтеюганск прошёл пикет и общее собрание Нефтеюганской городской организации Kprf.ru

Коммунисты Югры сделали акцент на том, что грядущий 2020 год — это год 150-летия со дня рождения основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина. И это год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«В честь этих событий мы ставим на первое место в своей кадровой работе привлечение в партию молодёжи, родившейся в 21-м веке. Это поколение родилось в стране, которую предстоит отстраивать заново. Наши дети должны стать новым поколением созидателей. Созидателей новой России — России, устремлённой в будущее», — заявили коммунисты Нефтеюганска.