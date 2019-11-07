Приштина, , 21:00 — REGNUM 7 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай провел пресс-конференцию, на которой были подведены итоги деятельности возглавляемого им правительства.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе конференции особое внимание уделялось проблеме либерализации визового режима между ЕС и Косово.

«Что касается либерализации, процесс находится в завершающей стадии. Однако если затянется формирование правительства, может затянуться и либерализация, в противном случае в первые дни его существования мы получим либерализацию. Мы ожидаем позитивных изменений на пути либерализации в декабре. Вступление данного решения в силу может отнять ещё неделю, но не больше», — заявил косовский политик.

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