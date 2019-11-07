Приштина, , 21:01 — REGNUM 7 ноября Центральный избирательный комитет Косово объявил окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 6 октября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, победу на выборах одержала партия «Движение за самоопределение», за которую проголосовали свыше 220 тысяч человек или 26,159% избирателей, что принесло ей 32 места в парламенте. «Демократическая лига Косово» получила 29 мест, набрав 23,458% голосов. В настоящий момент данные партии ведут переговоры о создании коалиции.

«Демократическая партия Косово» Кадри Весели получила 21,163% голосов и получила в парламенте, коалиция бывшего премьера Косово Рамуша Харадиная «100% Косово» получила 11,477% голосов или 14 мест, политическая партия ориентированных на Белград косовских сербов «Сербский список» набрала 6,754% голосов, что принесло ей 10 мест в парламенте, 4,984% голосов получила коалиция партии «Нисма» (алб. инициатива) Фатмира Лимая, «Альянса за новое Косово» бывшего руководителя МИД Косово Бехджета Пацолли и «Демократической партии», раньше входивших в состав правительственной коалиции под руководством Харадиная.

Явка на выборах составила 44,72%.

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