Париж, , 21:56 — REGNUM 7 ноября было опубликовано интервью президента Франции Эмманюэля Макрона для журнала Economist, данное 21 октября, в котором французский президент заявил о готовности смириться с началом переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, в случае, если процедура будет адаптирована в ближайшие месяцы, а страна продолжит проводить реформы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Макрон обвинил другие страны ЕС в том, что в ходе заседания Совет ЕС те попытались спрятаться за французским вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС и подчеркнул, что, по сути, зеленый свет был дан только Скопье.

«Большая часть стран-членов выступали за начало переговоров с Северной Македонией, но почти половина выступала против начала переговоров с Албанией. Это было бы фатальной ошибкой», — заявил французский политик.

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