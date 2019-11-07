Брюссель, , 19:12 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг согласился с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО имеют слишком негативный окрас.

«Я согласен с канцлером Меркель. Альянс силен, а США, Северная Америка и Европа, мы вместе делаем то, что делали в течение десятилетий. Мы реализовали самое крупное со времен Холодной войны усиление нашей коллективной обороны», — сказал Столтенберг.

По его словам, европейские члены НАТО наращивают готовность своих сил, вкладываясь в оборону, а официальный Вашингтон увеличивает американское военное присутствие на европейском континенте.