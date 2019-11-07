Брюссель, , 19:41 — REGNUM 7 ноября комиссар ЕС по расширению и добрососедству Йоханнес Хан в последний раз выступил с речью перед комитетом иностранных дел Европейского парламента в данном качестве (мандат Хана истекает 1 декабря).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хан выразил сожаление в связи с тем, что страны ЕС не достигли соглашения по началу переговоров с Северной Македонией и Албанией и подчеркнул, что данное решение нанесло серьезный урон доверию к ЕС.

«Доверие к ЕС понесло большой урон. ЕС говорит всему миру об успехах мультилатерализма и мы являемся движущей силой в этом, но здесь нам не удалось достичь успеха в принятии решения. Доверие к ЕС повреждено».

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-премьер Греции: доверие к ЕС зависит от решения по Македонии