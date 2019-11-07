Могадишо, , 19:31 — REGNUM Посол США в Сомали Дональд Ямамото призвал все стороны сомалийского общества к диалогу на фоне продолжающихся политических разногласий между федеральным правительством и правительствами федеральных штатов Сомали. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

«Соединенные Штаты призывают федеральное правительство Сомали, все правительства федеральных штатов и граждан Сомали стремиться к политическому примирению, сотрудничеству и достижению консенсуса посредством мирного диалога», — заявил посол Ямамото.

Данный призыв прозвучал на фоне политической напряженности в Пунтленде, в результате которой спикер парламента был снят с должности после голосования депутатов. В преддверии голосования вечером в здании парламента штата началась перестрелка, в результате которой погибли два сотрудника службы безопасности и один гражданский.

Спикер, который, как утверждается, является союзником федерального правительства и выступает против президента штата Абдуллахи Дени, был отстранен большинством голосов депутатов (49 из 53), проголосовавших за предложение об отставке.

«Мы призываем всех участников собраться вместе и сосредоточиться на работе с международными партнерами в Сомали, чтобы обеспечить мир, стабильность и процветание в стране», — заключил посол США.