Берлин, , 19:05 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о текущем положении дел в НАТО является достаточно резкой оценкой. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Это достаточно резкие слова. Это не соответствует моей точке зрения», — сказала Меркель.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что текущее положение дел в Североатлантическом альянсе является «смертью мозга» этой организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон рассказал о «смерти мозга» Североатлантического альянса