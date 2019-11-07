Варшава, , 19:01 — REGNUM 7 ноября депутаты от польской партии Гражданская платформа обратились к президенту Польши за тем, чтобы тот изменил своё решение по поводу назначения депутата Сейма, бывшего министра обороны Антония Мацеревича на должность маршала-сеньора Сейма.

Как сообщает новостное агентство PAP, зампредседателя партии Гражданская платформа Томаш Семоняк заявил: «Я бы хотел обратиться к президенту Польши Анджею Дуде уже не как к политику, а для того, чтобы обратить его внимание на подлые поступки, которые совершал Антоний Мацеревич в свою бытность министром национальной обороны».

Томаш Семоняк, в частности, вспомнил попытки Мацеревича понизить в должности майора, которая рисковала своей жизнью в заграничных операциях польских войск в Афганистане, а также попытки подло обвинить сотрудников Службы военной контрразведки Польши в шпионаже.