Барнаул, , 18:56 — REGNUM Судя по словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, которые цитируют алтайские СМИ и интернет-каналы, региональному чиновнику очень не нравится то, как некоторые журналисты осветили ситуацию со школой села Большая Тихая в Солонешенском районе, которая перестала работать после того, как уволился единственный преподаватель. Дошло до того, что, высказывая мнение относительно причин закрытия малокомплектных школ, он заявил прямо противоположное тому, что в 2018 году обозначил российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии».

«У нас почему принято считать, что село живет, пока есть школа, на самом деле все наоборот — школа закрывается тогда, когда у села нет перспектив, нет социально-экономического развития. А сегодня в некоторых населенных пунктах ситуация такова, что школа становится единственным оплотом жизни села», — цитирует слова Максима Костенко информационное агентство «Банкфакс».

Но в ходе «прямой линии» Владимир Путин попросил тогда ещё врио губернатора Виктора Томенко сохранить школу, потому что считает, что жительницы Старой Суртайки (Алёна Регер и Наталья Пушкинова) «сказали очень правильную вещь»:

«Сейчас мои собеседники сказали очень правильную и, можно сказать, ключевую вещь: школа закрывается — посёлок, село умирает. А мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали, особенно таких регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, имело бы перспективы развития», — отмечал Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос о том, что в Алтайском крае в очередной раз по-тихому закрыли ещё одно учебное заведение, в ходе заседания Совета по русскому языку, которое провёл недавно Владимир Путин, поднял красноярский писатель и публицист Борис Екимов, он тоже рассказал о проблемах, возникших в школе села Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края.

Читайте также: Путину рассказали про школу на Алтае, где некому учить детей

Читайте также: Обречённые на гибель: сколько школ сохранят после обращения к Путину?