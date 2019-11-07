Ашхабад, , 18:56 — REGNUM Туркмения готова к взаимовыгодным контактам с Италией в космической сфере и в сфере высокотехнологичных отраслей экономики. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на встрече в Риме, передает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, официальный Ашхабад готов предложить итальянским партнерам изучить возможности участия в развитии новых производств.

Также президент Туркмении назвал перспективными направлениями для вложения итальянских инвестиций нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, пищевую промышленность, текстильное производство и инфраструктурные проекты.

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