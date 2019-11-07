Архангельск, , 18:49 — REGNUM При действенном контроле за расходованием бюджетных средств чиновникам федерального Минстроя не пришлось бы взваливать на плечи жильцов ветхих домов дополнительные обязательства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM выразил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ).

«Некоторые предложения наших федеральных ведомств граничат не просто с цинизмом. Это какой-то социальный садизм по отношению к россиянам. Хотя, если отбросить эмоции и посмотреть с марксистской точки зрения, увидим очередную мутную схему: бесконечные ремонты стремительно ветшающего жилфонда — это «золотое дно» для ремонтно-отделочных фирм-контор часто аффилированных с региональными элитами, — сказал депутат. — Бесконечно латать «тришкин кафтан» выгодно только «портному», сам же «Тришка» будет вечно нищ и в обносках».

Леонид Таскаев напомнил, что в СССР жилищная проблма решалась иначе — отстраивались заново целые города.

«В Китае, например, эта практика используется до сих пор. Сколько городов построено в РФ за последние 25 лет? А это, на секундочку, 5 пятилеток. Вместо этого «предлагается принять программы» двух-трёхлетние, в течение которых федеральные и региональные средства будут успешно «освоены на местах», а простые люди как жили в бараках 30−50 годов постройки, так и живут. В Архангельской области, например, все «постсоветские» годы проблема расселения деревянного жилфонда стоит очень остро. По факту же ни один состав регионального Правительства решить её не смог или не захотел, предпочтя «осваивать программы». Говоря же о тезисе «ремонт ветхого жилья за свой счёт», осмелюсь спросить, а куда делись многомиллиардные суммы фонда капитального ремонта, например? Многие россияне регулярно платили за эту «графу в платёжке». В том числе и те, кто живёт в ветхом и аварийном жилфонде. При действенном контроле, за расходованием бюджетных средств и средств подобных фондов, давно можно было отстроить заново множество городов и сёл нашей страны», — заявил депутат.

Напомним, «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщили, что в соответствии с одной из подпрограмм капремонта ветхого жилья, которая будет разработана, нагрузка по ремонту жилья ляжет на граждан. Позже в Минстрое заявили, что законопроект о расселении ветхого жилья не предусматривает изменения платы за капитальный ремонт.