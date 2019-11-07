Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM В Петербурге поддержали разработанный городским комитетом по охране памятников (КГИОП) новый проект зон охраны, передает корреспондент ИА REGNUM. Решение было принято в городском парламенте 7 ноября на рабочей группе по вопросам сохранения исторического центра Северной столицы.

Река Мойка Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты проанализировали более 100 защитных зон объектов культурного наследия и преобразовали их в новые участки зон охраны с требованиями режимов использования земель и градостроительных регламентов.

В результате зоны были несколько расширены по сравнению с текущим положением дел — появились новые зоны в Невском, Выборгском и Курортном районах Петербурга.

Ввели и новое понятие «смежного уличного фронта», что поможет защитить градоформирующие объекты исторической среды и композицию уличного фронта застройки. Были уточнены нормы по высоте зданий и порядку ее расчета.

«В принципе, эти зоны охраны немножко, наверное, лучше стали, чем те, которые были. Нуждались в корректировке некоторые формулировки текстовой части, чтобы не было лазеек для преступных намерений. Думаю, что большинство таких сюжетов отрихтовали. Но лишь в той степени, в какой возможен компромисс между органами власти и общественностью», — заметил депутат Заксобрания Алексей Ковалев («Справедливая Россия»).

Так, удалось избежать создания списка неких «неценных» исторических зданий, которые можно сносить. Однако при этом, как заметил председатель петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов, в корзину отправилась вся подготовительная работа по защите исторических интерьеров в домах на территории общего пользования — витражей, лестниц, парадных.

Проект новых зон охраны теперь должен отправиться в министерство культуры. После согласования он будет включен в 820-й петербургский закон «О границах зон охраны объектов культурного наследия…».

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