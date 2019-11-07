Ашхабад, , 18:40 — REGNUM Перспективы создания системы транспортно-транзитных коридоров из Азии в Европу обсудили делегации Туркмении и Италии на переговорах, проходящих в рамках официального визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Рим, передает «Туркменистан сегодня».

Отдельно участники встречи рассмотрели проект коридора Каспийское море — Средиземное море, который, по мнению туркменской стороны, должен стать важнейшим звеном этой системы.

Президент Бердымухамедов уделил особое внимание портовой инфраструктуре Туркмении, имеющейся на побережье Каспия.

При этом туркменский лидер отметил, что порт Туркменбашии меет возможность обрабатывать грузооборот до 27 миллионов тонн в год, что открывает перспективы создания устойчивого транспортного сообщения по южному периметру Евразии.