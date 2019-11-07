Мумбаи, Индия, , 18:42 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) вновь выступила с критикой правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, обвинив БДП в неспособности контролировать даже собственных союзников. Об этом 7 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В ходе пресс-конференции влиятельный деятель ИНК и глава отделения партии в штате Махараштра Баласахеб Тхорат подчеркнул, что «Бхаратия джаната парти» не может руководить даже собственными союзниками из ультраправой партии «Шив сена» («Армия Шиваджи») и потому вынуждена пользоваться внешней поддержкой для формирования правительства в штате. По словам оппозиционера, для сохранения власти руководство БДП вынуждено подкупать независимых политиков и прибегать к иным нечестным методам политической борьбы.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. Коалиция БДП — «Шив сена» одержала уверенную победу, набрав 161 место. Тем не менее, союзники не могут договориться об условиях формирования правительства: «Шив сена» требует увеличения своей доли министерских портфелей до 50%.