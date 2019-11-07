Душанбе, , 18:34 — REGNUM Президент Таджикистана потребовал от руководства «Радио Свобода» объективности.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 7 ноября, встретился в Цюрихе с президентом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флаем. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Таджикский президент отметил, что правительство его страны «прилагает усилия по созданию свободной и нормальной атмосферы для деятельности местных и зарубежных средств массовой информации».

Касаясь слухов о прекращении деятельности «Радио Свобода», Эмомали Рахмон заявил, что это чистой воды ложь, поскольку в Таджикистане официально зарегистрированы 18 сотрудников интернет-издания, напомнив, что «в некоторых постсоветских странах деятельность «Радио Свобода» полностью запрещена».

Кроме того, президент страны сообщил, что в Таджикистане работают свыше 250 местных и зарубежных СМИ. И при этом все они должны соблюдать законодательство страны, а нарушения недопустимы.

«Было подчеркнуто, что в последние годы"Радио Свобода» больше занимается распространением информации относительно террористических партий и движений, деятельность которых запрещена постановлением Верховного суда Республики Таджикистан», — сказано в официальном сообщении пресс-службы по итогам встречи.

Эмомали Рахмон, в ходе встречи с главой информационной службы, финансируемой Конгрессом США, потребовал от его руководства «готовить материалы объективным образом с использованием мнения гражданского общества» при освещении политической и социально-экономической жизни Таджикистана.